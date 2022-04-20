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Под Киевом лесоводы подорвались на мине: один человек погиб (фото)

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Под Киевом лесоводы подорвались на мине: один человек погиб (фото)

Фото: Юрий Болоховец/facebook.com

Двое лесоводов подорвались на вражеской мине, когда ехали на автомобиле грузить древесину.

Один из мужчин погиб, другой госпитализирован в больницу.

Об этом сообщил глава Государственного агентства лесных ресурсов Юрий Болоховец в Facebook.

"Вчера на Киевщине двое наших работников ехали на автомобиле по территории лесного фонда в лесничество для погрузки и вывоза лесопродукции. Но во время движения по лесной дороге они натолкнулись на противотанковую мину. Сильный взрыв. Водитель погиб, второй человек в больнице", — написал он.

По словам Болоховца, ежедневно лесоводы рискуют своей жизнью. Даже зная каждую тропу, все равно случаются трагедии.

"Сейчас почти во всех областях Украины действует запрет на посещение леса. Друзья, это важно. Один неверный шаг может стоить вам жизни... Поэтому обращаюсь ко всем! Сегодня еще очень опасно посещать территории, которые только освободили от орков. Берегите себя", — подчеркнул глава Государственного агентства лесных ресурсов.

Фото: Юрий Болоховец/facebook.com / ©
Фото: Юрий Болоховец/facebook.com

Напомним, в Ирпене в микрорайоне Стоянка произошел несчастный случай. На мине подорвался грузовой автомобиль, водитель погиб.

К слову, разминирование всей деоккупированной территории Киевской области может занять около года.

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