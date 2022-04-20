В Ірпені знешкоджено 250-кілограмову авіабомбу: мер міста оприлюднив відео

На щастя, без жертв і руйнацій.

В Ірпені знешкоджено потужну 250-кілограмову авіаційну бомбу.

Про це повідомив мер Ірпеня Александр Маркушин у Telegram.

"Авіабомбу знешкоджено. На щастя, без жертв і руйнацій. Хлопці спрацювали дуже професійно! Дякую нашим саперам! Сподіваюся, більше не буде таких знахідок, але маємо залишатися вкрай обережними", - зазначив Маркушин.

Зазначимо, під час знешкодження авіабомби гучний вибух чули навіть мешканці правого берега Києва.

Нагадаємо, розмінування всієї деокупованої території Київської області може зайняти близько року.

Зазначимо, Україна перетворилась на одну з найзамінованіших країн світу: ворог мінує навіть одяг та іграшки.

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