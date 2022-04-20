В Киевской области 17-летний парень перешел на сторону России: мародерил и "сдавал" жителей села (фото)

В Киевской области 17-летний парень перешел на сторону России: мародерил и "сдавал" жителей села (фото)

В одном из сел Бучанского района Киевской области 17-летний парень сотрудничал с российскими военными во время оккупации. Ему сообщили о подозрении в государственной измене и похищении чужого имущества.

Об этом рассказали в Офисе Генерального прокурора Украины.

Парень передавал представителям РФ сведения о жителях села, магазинах и домах, где могут храниться ценные вещи, а также другую информацию. За это подозреваемый получал материальное вознаграждение и привилегии от представителей оккупационных войск.

Также установлено, что он вместе с военнослужащими РФ проникли в один из домов на территории села и похитили чужое имущество.

Также читайте В Черкассах разоблачили очередную российскую пропагандистку

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, полиция Киевской области продолжает идентификацию убитых жителей Бучи, каждый день число погибших увеличивается. По состоянию на 16 апреля полиция обнаружила в Буче более 420 человек, которых убили российские оккупанты.

Читайте также: