В Киеве проверяют жилые дома, которые получили критические повреждения в результате обстрелов оккупантов

В Киеве проверяют жилые дома, которые получили критические повреждения в результате обстрелов оккупантов

На основании выводов будут приняты решения о дальнейшей их эксплуатации.

В Киев проводят комиссионные обследования жилых домов, подвергшихся наибольшим разрушениям в результате ракетных ударов и вражеских обстрелов. В настоящее время работают соответствующие городские комиссии по привлечению специалистов профильных институтов.

На основании выводов обследований будут приняты решения о дальнейшей эксплуатации, необходимые противоаварийные работы и возможность заселения людей, поскольку нужно быть уверенными в безопасности зданий.

Об этом во время осмотра одного из таких зданий в Святошинском районе столицы сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

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По его словам, всего в столице в результате обстрелов получили повреждения более 200 зданий. Это жилые дома, школы, детсады, частные дома. Специалисты условно распределили поврежденные здания по группам в зависимости от типа и масштабов разрушений. Наиболее критические повреждения и разрушения конструктивных элементов зафиксированы в десяти жилых домах.

По словам заместителя главы КГГА, только после получения выводов специалистов можно будет принять решение о судьбе здания и проинформировать людей, которые здесь проживали, о возможности заселения, необходимости проведения ремонта в определенных объемах, необходимости сноса и т.д.

Он также отметил, что в около ста домах, которые испытали значительно меньшие разрушения, проведены первоочередные работы.

"Коммунальные управляющие компании провели предварительный осмотр и ремонт в более чем ста домах – вывезли обломки, закрыли пленкой выбитые окна и балконы, восстановили шиферное покрытие, демонтировали опасные конструкции и т.д. Конечно, это лишь оперативные работы. Необходимые ремонтные работы будут проведены впоследствии", – отмечает Пантелеев.

Напомним, из-за обстрелов Дарницкого района Киева, в результате разрушения стен одного из домов, погибла местная жительница.

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