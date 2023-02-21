В Фастове пропал 14-летний мальчик: фото, приметы

Саша Сологуб с самого утра пошел в школу и пропал.

В Фастове Киевской области пропал 14-летний мальчик.

Александр Сологуб во вторник, 21 февраля, около 07:35 ушел из дома по адресу: ул. Героев Танкистов, 3, г. Фастов, Киевской области, и сейчас его местонахождение не известно.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

В 12:00 в полицию обратилась мать и сообщила об исчезновении ее 14-летнего сына, который с утра пошел в школу и до сих пор не вернулся.

Фото: Полиция Киевской области

Приметы: на вид 14-15 лет, рост 182 см, среднего телосложения, волосы русые, лицо овальное, носит очки для зрения в металлической оправе.

Был одет в длинную зимнюю куртку серо-голубого цвета с искусственным мехом на капюшоне, черные спортивные штаны, черные берцы. При себе есть рюкзак черного цвета с синими вставками.

В случае получения какой-либо информации о возможном местонахождении парня, звонить по номеру спецлинии полиции "102".

Напомним, в Киеве нашли без вести пропавшую 18-летнюю девушку. Ее искали два года.

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