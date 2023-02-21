Категория
Киев
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В столичном метро произошел сбой – остановлена продажа бумажных QR-билетов

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
179
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В столичном метро произошел сбой – остановлена продажа бумажных QR-билетов

Фото: УНИАН

По техническим причинам на станциях метро продажи бумажных QR-билетов приостановлены.

Во вторник утром, 21 февраля, в метро Киева произошел сбой в работе – на станциях приостановили продажу бумажных QR-билетов.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что специалисты уже работают над решением проблем.

Пользователи метро могут оплатить проезд другими способами:

  • транспортной картой;
  • Qr-код, сгенерированный в приложении "Киев Цифровой";
  • бесконтактной банковской картой;
  • мобильными приложениями ApplePay и Google Pay.

"О возобновлении продажи бумажных QR-билетов будет сообщено дополнительно. Приносим извинения за временные неудобства", — говорится в сообщении.

Напомним, начальник киевского метро рассказал, изменится ли стоимость проезда в столичной подземке.

Читайте также:

Филармония непокоренных: мариупольцы из оркестра "Ренессанс" выступили на сцене в Киеве

Филармония непокоренных: мариупольцы из оркестра "Ренессанс" выступили на сцене в Киеве

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
179
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация