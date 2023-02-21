В столичном метро произошел сбой – остановлена продажа бумажных QR-билетов

По техническим причинам на станциях метро продажи бумажных QR-билетов приостановлены.

Во вторник утром, 21 февраля, в метро Киева произошел сбой в работе – на станциях приостановили продажу бумажных QR-билетов.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что специалисты уже работают над решением проблем.

Пользователи метро могут оплатить проезд другими способами:

транспортной картой;

Qr-код, сгенерированный в приложении "Киев Цифровой";

бесконтактной банковской картой;

мобильными приложениями ApplePay и Google Pay.

"О возобновлении продажи бумажных QR-билетов будет сообщено дополнительно. Приносим извинения за временные неудобства", — говорится в сообщении.

Напомним, начальник киевского метро рассказал, изменится ли стоимость проезда в столичной подземке.

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