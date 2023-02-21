В столичном метро произошел сбой – остановлена продажа бумажных QR-билетов

По техническим причинам на станциях метро продажи бумажных QR-билетов приостановлены.
Во вторник утром, 21 февраля, в метро Киева произошел сбой в работе – на станциях приостановили продажу бумажных QR-билетов.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Отмечается, что специалисты уже работают над решением проблем.
Пользователи метро могут оплатить проезд другими способами:
- транспортной картой;
- Qr-код, сгенерированный в приложении "Киев Цифровой";
- бесконтактной банковской картой;
- мобильными приложениями ApplePay и Google Pay.
"О возобновлении продажи бумажных QR-билетов будет сообщено дополнительно. Приносим извинения за временные неудобства", — говорится в сообщении.
Напомним, начальник киевского метро рассказал, изменится ли стоимость проезда в столичной подземке.
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