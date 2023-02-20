Виталий Кличко в интервью немецкому изданию Bild: «Я бы с радостью отправил путина в нокаут»

Мэр Киева, вечный чемпион мира по боксу по версии WBC Виталий Кличко заявил, что с удовольствием отправил бы путина в нокаут, но война закончится только тогда, когда Украина получит достаточно оружия, чтобы очистить свою территорию от оккупантов.

Об этом Кличко заявил в интервью немецкому изданию Bild.

«Конечно, я бы с большой радостью отправил путина в нокаут, но это всего лишь фантазии. Свой личный нокаут путин сейчас переживает на фронте, где наши воины героически сражаются и все время наносят удары якобы одной из лучших армий мира. Украинские воины – герои!» - сказал Виталий Кличко.

Он заявил, что для скорейшего завершения войны Украине нужно больше оружия.

«Мы победим в этой войне! Но нам срочно нужно больше оружия, боеприпасов и истребителей. Я не понимаю, почему всегда появляются новые красные линии. Ясно одно: мы должны отвоевывать нашу страну, а для этого нам нужно все необходимое. Как долго продлится война - это зависит от нас и от того, как быстро мы получим оружие, чтобы вернуть себе наши территории», - заявил Кличко.

Отвечая на вопрос о нежелании некоторых сил в Германии увеличивать поставки оружия Украине, Кличко напомнил, что страна-агрессор не остановится на Украине.

«Немцы должны спросить себя: что, если Украина перестанет получать оружие? Тогда россия завоюет всю Украину, истязая, мучая и убивая еще больше людей. А как вы думаете, что сделал бы путин, если бы он оккупировал Украину? Следующая атака будет на Балтику или на Польшу. Путин и российская армия должны быть остановлены СЕЙЧАС», - подчеркнул Виталий Кличко.

По его словам, о переговорах с россией можно будет думать только после вывода ее войск.