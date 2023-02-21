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В Киеве в ближайшие дни проведут тренировки по обороне города: детали

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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В Киеве в ближайшие дни проведут тренировки по обороне города: детали

Фото: Associated Press

Военные в ближайшие дни проведут тренировки по обороне Киева.

В Киеве с 21 февраля, в течение нескольких дней, будут проходить обучение группировки сил и средств обороны по защите столицы.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация (КГВА).

"С 21 февраля и в течение нескольких последующих дней группировка сил и средств обороны Киева проводит обучение по защите столицы. По сценарию, враг проводит наступательную операцию с северного направления. Задача сил и средств обороны Киева – под руководством командующего отработать весь комплекс задач по обороне столицы. Кроме того, в ходе тренировки наши военные планируют провести обучение по защите гражданского населения в условиях боевых действий", – сказал начальник КГВА Сергей Попко.

В тренировке принимают участие Киевская городская военная администрация (в составе определенных структурных подразделений) и районные государственные администрации.

В КГГА подчеркнули, что это запланированная тренировка группировки сил и средств обороны Киева.

"Пока угроза нападения на столицу с севера минимальна. Ситуация стабильная и контролируемая. Верьте в Вооруженные Силы Украины! Слава Украине!", — отметил Попко.

Напомним, в Киевской области продолжаются военные учения, ситуация на этом напряжении пока стабильная и контролируемая.

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Дата публикации
Просмотры
286
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