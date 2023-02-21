У Фастові зник 14-річний хлопчик: фото, прикмети

Сашко Сологуб від самого ранку пішов до школи і зник.

У Фастові Київської області зник 14-річний хлопчик.

Олександр Сологуб у вівторок, 21 лютого, близько 07:35 пішов з дому, що за адресою: вул. Героїв Танкістів, 3, м. Фастів, Київської області, та наразі його місцеперебування невідоме.

Про це повідомляє поліція Київської області.

О 12:00 до поліції звернулась мати та повідомила про зникнення її 14-річного сина, який зранку пішов до школи та дотепер не повернувся.

Фото: Поліція Київської області

Прикмети: на вигляд 14-15 років, зріст 182 см, середньої статури, волосся русяве, обличчя овальне, носить окуляри для зору в металевій оправі.

Був одягнений у довгу зимову куртку сіро-блакитного кольору зі штучним хутром на капюшоні, чорні спортивні штани, чорні берці. З собою має рюкзак чорного кольору із синіми вставками.

В разі отримання будь-якої інформації щодо можливого місцеперебування хлопця телефонувати за номером спецлінії поліції "102".

Нагадаємо, у Києві знайшли безвісти зниклу 18-річну дівчину. Її шукали два роки.

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