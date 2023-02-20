Сквозные вагоны в метро Киева: стало известно, когда их закупят

В Киевском метрополитене в скором времени могут появиться новые сквозные вагоны. До начала полномасштабного вторжения России обсуждалась реализация этого проекта.

Насколько сейчас реальна его реализация в интервью ТСН.ua рассказал начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский.

"В настоящее время город и Киевский метрополитен проводят процедуру закупки вагонов за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития. Должен начаться второй этап процедуры – в конце февраля состоится аукцион. Согласно нашим техническим условиям, мы планируем закупить именно сквозные вагоны. В мире уже немногие используют отдельные вагоны, а сквозные более просторные и могут вместить больше пассажиров. Мы планируем получить 50 сквозных вагонов – соответственно, будет 10 поездов", — рассказал он.

Также, по словам Брагинского, КП готовит тендерную документацию на приобретение новых вагонов в рамках проекта "Киевский городской электротранспорт".

"Планируем получить еще 50 сквозных вагонов. После того, как будет выбран победитель аукциона, мы планируем получить эту технику уже через год, то есть в 2024 году", — резюмировал начальник КП.

Напомним, японец добровольно 9 месяцев прожил в харьковском метро и решил навсегда переехать в Украину.

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