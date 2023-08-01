В ДТП на Киевщине пострадали три человека, среди них – младенец

Пострадавшему ребенку – всего два месяца.
В Киевской области в Фастовском районе произошло ДТП с пострадавшими. Пострадали три человека, среди них – младенец.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
"Правоохранители установили, что водитель Honda не справился с управлением и допустил столкновение с электроопорой. В результате пострадали три человека, среди которых двухмесячный ребенок", — говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве водитель элитного авто подрезал скорую, которой доставляли двухлетнего ребенка в реанимацию.
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