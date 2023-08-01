Категория
Киев
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В ДТП на Киевщине пострадали три человека, среди них – младенец

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
29
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В ДТП на Киевщине пострадали три человека, среди них – младенец

В ДТП под Киевом пострадал двухмесячный младенец / Фото: Полиция Киевской области

Пострадавшему ребенку – всего два месяца.

В Киевской области в Фастовском районе произошло ДТП с пострадавшими. Пострадали три человека, среди них – младенец.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

"Правоохранители установили, что водитель Honda не справился с управлением и допустил столкновение с электроопорой. В результате пострадали три человека, среди которых двухмесячный ребенок", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве водитель элитного авто подрезал скорую, которой доставляли двухлетнего ребенка в реанимацию.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
29
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация