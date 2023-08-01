В МВД показали, как пропавшего на Киевщине Богданчика искали сотни людей (фото, видео)

Ребенка нашли в полутора километрах от дома целым и невредимым.

В МВД сообщили детали о поисках в Киевской области 6-летнего Богданчика, к которым были привлечены правоохранители, военные и активисты.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы МВД.

"Мальчик исчез среди леса, имел недостатки слуха и определенные проблемы со здоровьем. Поисковая операция длилась около 5 часов и, к счастью, завершилась успешно", – говорится в сообщении министерства.

Там добавили, что ребенок был найден в лесополосе в 1,5 км от дома. Богданчик был жив и невредим. После этого мальчика передали родителям.

Так, в поисках пропавшего в Киевской области мальчика участвовало более 200 полицейских, кинологи, спецназовцы, следователи, ювеналы, военные, чрезвычайники, пограничники, более 70 активистов, граждан, лесничих. Также были привлечены девять дронов.

Найденного 6-летнего Богдана передали родителям / Фото: МВС Украины в Telegram

Как в Киевской области искали пропавшего 6-летнего Богданчика: в МВД показали видео

Что известно об исчезновении 6-летнего мальчика

31 июля взволнованная мама Богдана Кота из села Жмиевка на Киевщине сообщила полиции, что около 13:00 ее сын потерялся в лесу, и найти его самостоятельно не удалось. На поиски ребенка оперативно отправились правоохранители с кинологами, а в полиции информировали о приметах Богдана. В тот же день в полиции сообщили, что мальчика удалось найти.

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