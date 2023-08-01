Атаки по Киеву в июле: все цели были уничтожены, но в КГВА советуют не "радоваться"

В июле оккупанты не выпустили по украинской столице ни одного "Кинжала", крылатой или баллистической ракеты, в то же время атаковали ими другие города.

Силы ПВО уничтожили все российские дроны-камикадзе, которыми враг атаковал Киев в июле, в то же время ракет у врага еще хватает.

Об этом заявил начальник КГВА Сергей Попко, сообщили в пресс-службе администрации.

В КГВА опубликовали инфографику, на которой указано, что оккупанты атаковали Киев в июле 16 беспилотниками Shahed и все они были уничтожены.

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"В июле враг атаковал Киев 16 БпЛА типа Shahed. По сравнению с адским маем эта цифра кажется мизерной. Ни одного "Кинжала", крылатой или баллистической ракеты", — сообщил Попко.

В то же время, он отметил, что враг атаковал названными им ракетами другие украинские города.

"На самом деле они были. И количество их не уменьшилось. Кривой Рог, Одесса, Харьков, Львов, Днепр, Запорожье, Житомирщина, Хмельнитчина… Они приняли на себя удар всего рашистского вооружения", — напомнил глава военной администрации.

Поэтому он призвал киевлян "не радоваться июльской статистике по Киеву", ведь ракет у россиян еще хватает и они атакуют Украину каждый день.

"И каждый день удары могут направиться на Киев! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", – подчеркнул Попко.

Статистика атак по Киеву в июле 2023 года / Фото: Киевская городская военная администрация.

Напомним, последняя атака дронами по Киеву произошла в ночь на 25 июля. Силы ПВО своевременно обнаружили и сбили все вражеские воздушные цели на подлете к столице.

Добавим, в ночь на 1 августа россияне атаковали Харьков пятью беспилотниками: в городе разрушены два здания, в еще одном возник пожар. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, что дроны не удалось сбить из-за близкого расположения региона к Курской области РФ, откуда враг запустил БПЛА.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Массированные атаки будут скоро! Есть первые сигналы! | Наталья Гуменюк"

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