В Киеве нардепа подозревают в сдаче офиса россиянам, собиравшим данные о ПВО и работе ВСУ (фото, видео)

В Киеве разгорелся скандал – в столице обнаружили call-центр россиян, собиравший информацию о работе военных и противовоздушной обороны. Россияне якобы арендовали помещение офиса у депутата от "Слуги народа" Олега Семинского.

О этом в Facebook рассказал народный депутат Николай Тищенко. Он обнародовал видео проверки этого помещения.

По его словам, в офисе обнаружили печати российских компаний и банков, в частности "Газпрома", "Центробанка", "Газпром Инвест" и "Московской Биржи".

Печать компаний и банков РФ в офисе Киева. Фото/Facebook: Николай Тищенко.

Печать компаний и банков РФ в офисе Киева. Фото/Facebook: Николай Тищенко.

"По нашей информации, именно этот колл-центр собирал и передавал информацию о работе военных в Киеве в правительственном квартале и о работе ПВО, о чем свидетельствуют соответствующие изъятые документы, которые заполнялись также на русском языке", — рассказал он.

Тищенко заявил, что информацию передали правоохранительным органам и ГБР. По его словам, нардеп сопротивлялся работе ВСК и Нацполиции, а также нанес телесные повреждения помощнице народного депутата, она написала на него заявление.

"Когда с представителями Национальной полиции мы зашли в офис, вероятно сотрудничающий с ФСБ, в защиту этой ботофермы приехал... сам нардеп Олег Семинский из "Слуги народа", чья общественная приемная находится этажом выше над колл-центром. Кстати, кроме того, что все это происходит почти в приемной указанного народного депутата, да и все это здание (по словам работников офиса) может принадлежать господину депутату Семинскому", — написал Тищенко.

Олег Семинский заявил, что пришел в офис по вызову владельцев помещения.

Кроме того, полицейские задержали 38 уклонистов, среди которых трое иностранцев для выяснения их вероятной связи с ФСБ и последующей проверки, заявил Тищенко.

Нардеп от "Слуги народа" сдавал в Киеве офис россиянам, собиравшим данные о ПВО и работе военных

Напомним, депутат присвоил почти 10 млн грн, собранных для ВСУ.

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