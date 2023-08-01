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Заманил в озеро и начал щупать: под Киевом 51-летний тренер по баскетболу развращал 11-летнюю девочку

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Заманил в озеро и начал щупать: под Киевом 51-летний тренер по баскетболу развращал 11-летнюю девочку

Полиция Киевщины сообщила о подозрении тренеру по баскетболу за развращение 11-летней девочки / Фото: Полиция Киевской области

Полиция задержала и сообщила о подозрении спортивному тренеру из села Пидгирцы.

В Киевской области спортивный тренер развращал свою несовершеннолетнюю воспитанницу.

Об этом сообщили в Обуховском управлении милиции Киевской области.

"51-летний житель села Подгорцы, пользуясь доверием родителей, пригласил 11-летнюю девочку на озеро. Придумав свою игру, тренер по баскетболу заманил школьницу на глубину и начал щупать", — рассказал глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

По факту развращения малолетней следователи сообщили фигуранту о подозрении [ч. 2 ст. 156 УК]. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Развращал ребенка: Полиция Киевщины сообщила о подозрении злоумышленнику Обуховское управление полиции Киевщины получило сообщение о развращении несовершеннолетней спортивным тренером. «51-летний житель села Подгорцы, пользуясь доверием родителей, пригласил 11-летнюю девочку на озеро. Выдумав свою игру, тренер по баскетболу заманил школьницу на глубину и начал щупать», — отметил глава полиции Киевской области Андрей Небитов. По факту развращения малолетнего следователя сообщили фигуранту о подозрении [ч. 2 ст. 156 УК]. Ему грозит до 8 лет лишения свободы. Узнайте об оперативных и достоверных новостях Киевщины на нашем Telegram-канале https://t.me/policekyivregion. #полиция #полицияКиевщины МВД Украины УНИАН Взгляд Киевщина — информационное агентство Телеканал "Прямой" Факты недели Моя Киевщина Взгляд Киевщина LIVE Телеканал "Прямой" Взгляд Киевщина — информационное агентство СТБ Телеканал ICTV Моя Киевщина УНН. Украинские Национальные Новости Факты недели КиевВласть — Новости Киева и области Обозреватель Телеканал ICTV УНИАН

Опубликовано Полиция Киевской области Вторник, 1 августа 2023 г.

Напомним, в Тернопольской области молодчик, изнасиловавший 13-летнюю девочку, получил восемь лет тюрьмы.

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Дата публикации
Просмотры
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