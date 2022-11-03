В Буче третий день нет воды: в горсовете просят подождать

В Буче в Киевской области третий день продолжаются перебои с водоснабжением. Как рассказали ТСН.ua местные жители, в некоторых районах воды в кране нет не только при отсутствии электроснабжения, но и между отключениями. А если она есть, то напор совсем слабый.

Городской голова Анатолий Федорук объяснил, что при длительном отсутствии тока невозможно наполнить резервуары с водой.

По его словам, по состоянию на утро 3 ноября найдено техническое решение проблемы. В течение дня в городе должны завершить ремонт скважин и монтаж линий резервного питания.

Федорук пообещал, что вскоре подключат генераторы и заживят семь скважин, которые будут давать стабильное давление в систему.

"Мы в Бучанском городском совете понимаем, какие большие неудобства вы все терпите без воды и просим прощения за это. Коммунальщики сейчас работают непрерывно, чтобы наладить систему, которая будет работать стабильно. Но на внедрение альтернативного энергоснабжения нужно несколько дней", — написал мэр Бучи.

Фото: Анатолий Федорук

Фото: Анатолий Федорук

Напомним, в течение дня, 3 ноября, в 10 областях Украины будут отключать свет, в частности в Киевской области. На сайте ДТЭК можно ввести свой населенный пункт и узнать, в какие из 6 временных промежутков дома не будет электроснабжения.

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