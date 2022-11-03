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В Стоянке под Киевом полностью восстановили взорванный мост: движение открыли в обе стороны

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В Стоянке под Киевом полностью восстановили взорванный мост: движение открыли в обе стороны

Фото: УНИАН

Переправу взорвали в конце февраля.

Мост через реку Ирпень на трассе Киев — Чоп в селе Стоянка под Киевом полностью восстановлен. С четверга, 3 ноября, проезд через переправу по Житомирской трассе открыт в обе стороны.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Мост в Стоянке восстановлен. Этот мост по Житомирской трассе стал препятствием для оккупантов во время наступления на Киев в феврале", — подчеркнул Тимошенко.

По его словам, после деоккупации территории менее чем через два месяца на остатках старых конструкций восстановили левый проезд по мосту. Впоследствии дорожники открыли движение по трассе для грузового автотранспорта и начали капитальное восстановление правой части разрушенного моста.

© Кирилл Тимошенко / Facebook
Фото: Кирилл Тимошенко / Facebook

Напомним, мост возле Стоянки Киевской области взорвали 26 февраля после вторжения РФ в Украину. После деоккупации области через реку была возведена временная переправа.

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Дата публикации
Просмотры
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