Категория
Киев
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
В Киевской области сегодня могут раздаться взрывы: почему и в каком районе

В Киевской области сегодня могут раздаться взрывы: почему и в каком районе

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
141
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Киевской области сегодня могут раздаться взрывы: почему и в каком районе

Жителей Вышгородского района предупредили о возможных звуках взрывов.

Сегодня, 2 ноября, в Вышгородском районе Киевской области проводятся работы по уничтожению взрывоопасных предметов. Поэтому в некоторых громадах области можно слышать звуки взрывов.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

"Призываем жителей сохранять спокойствие и при воздушной тревоге немедленно переходить в укрытие", — говорится в сообщении.

Разминирование Киевщины

В Киевской области саперы проверили основные дороги и обезопасили инфраструктуру. На разминирование лесов уйдет около года.

В общей сложности пиротехнические подразделения уже обезвредили в Киевской области по меньшей мере 48 тысяч взрывоопасных предметов.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
141
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация