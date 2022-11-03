В Киевской области сегодня могут раздаться взрывы: почему и в каком районе

Жителей Вышгородского района предупредили о возможных звуках взрывов.
Сегодня, 2 ноября, в Вышгородском районе Киевской области проводятся работы по уничтожению взрывоопасных предметов. Поэтому в некоторых громадах области можно слышать звуки взрывов.
Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.
"Призываем жителей сохранять спокойствие и при воздушной тревоге немедленно переходить в укрытие", — говорится в сообщении.
Разминирование Киевщины
В Киевской области саперы проверили основные дороги и обезопасили инфраструктуру. На разминирование лесов уйдет около года.
В общей сложности пиротехнические подразделения уже обезвредили в Киевской области по меньшей мере 48 тысяч взрывоопасных предметов.
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