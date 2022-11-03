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Расстреляли машину под Киевом и угрожали казнью: правоохранители установили личности российских оккупантов

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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Время на прочтение
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Расстреляли машину под Киевом и угрожали казнью: правоохранители установили личности российских оккупантов

Фото: Андрей Небитов

Одного из преступников вскоре объявят в международный розыск.

Правоохранители установили личности двух российских военнослужащих, устроивших террор жителям поселка Иванков в Киевской области. Оккупанты расстреляли машину гражданских, поставили их на колени, избивали и угрожали казнить.

Об этом 3 ноября сообщил глава полиции Киевщины Андрей Небитов.

Инцидент произошел 22 марта во время оккупации Вышгородского района.

"Агрессоры остановили гражданское авто, били прикладом автомата 41-летнего водителя, жестоко и безосновательно его допрашивали, разбили телефон. Далее наставляли автомат и пугали расстрелом, пытаясь выбить данные, о которых гражданские люди не знали. Называли гражданских "нациками" и "бандерами", — рассказал Небитов.

Один из оккупантов – 36-летний ефрейтор из города Чита в Забайкальском крае России. Второй – Белик Базаржапов, старший механик отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил РФ из Бурятии.

Последнему объявили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. В дальнейшем он будет объявлен в международный розыск.

© Полиция Киевской области
Фото: Полиция Киевской области

Напомним, в Киевской области полиция разыскивает подозреваемого в совершении тяжкого преступления в Бучанском районе. Мужчину зовут Сережа Алоян, ему 33 года. Если вы узнали его или владеете какой-либо информацией о нем, позвоните на спецлинию "102".

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775
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