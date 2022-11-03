Забил до смерти родную мать: житель Киевской области приговорен к 10 годам лишения свободы

32-летний мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, а после освобождения из мест лишения свободы находился на содержании матери.

Житель Киеской области, забивший до смерти родную мать, приговорен к 10 годам лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

В суде прокуроры доказали, что 32-летний мужчина, уже неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, после освобождения из мест лишения свободы находился на содержании матери. Он злоупотреблял алкогольными напитками и часто устраивал дома со своей матерью ссоры, в ходе которых применял насилие к ней.

"Так в феврале 2021 года в одном из сел Ржищевской объединенной территориальной громады между осужденным и его матерью в очередной раз возник конфликт на бытовой почве. Он нанес матери многочисленные ушибы руками и ногами по голове и другим частям тела. От множественных переломов и травмы грудной клетки 52-летняя женщина скончалась с поличным", — говорится в сообщении.

Несмотря на непризнание вины и отсутствие раскаяния в действиях мужчины, прокуроры полностью доказали его вину в совершении инкриминируемого преступления.

Суд согласился с доводами стороны обвинения и назначил мужчине наказание в виде 10 лет лишения свободы.

До вступления приговора в законную силу осужденный будет находиться под стражей.

Напомним, в Киеве произошел конфликт между пассажиркой и водителем такси. Таксист высадил женщину, ударил ножом в грудь и отобрал у нее смартфон.

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