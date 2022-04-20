В Бородянке разобрали все завалы домов: извлекли тело 41 погибшего

В Бородянке оккупанты уничтожили полностью 8 многоэтажных домов, 32 дома повреждены частично.

В Бородянке под Киевом спасатели разобрали все завалы построек, разрушенных в результате обстрелов и авиаударов российских оккупантов.

Об этом рассказал исполняющий обязанности главы Бородянского поселкового совета Георгий Ерко, информирует "Суспильне".

По его словам, в городе было уничтожено полностью 8 многоэтажных домов, 32 дома повреждены частично.

"На территории нашей громады уничтожены частные дома — около 500 домов уничтожены полностью. Частично разрушены или получили повреждения еще около 450 (частных. — Ред.) домов", — отметил Ерко.

Спасатели обнаружили под завалами тела 41 человека.

"Тех людей, которые были расстреляны, их родные и близкие похоронили во дворе или на огороде. Часть людей еще успели похоронить на кладбище, так я думаю, это около сотни человек", — сказал чиновник.

Ерко добавил, что во время оккупации россияне не разрешали похоронить погибших и даже унести тела в течение 10-15 дней. В случае неповиновения захватчики могли расстрелять людей.

Напомним, что президент Евросовета Шарль Мишель посетил разрушенную Бородянку.

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