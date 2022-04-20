У Бородянці розібрали всі завали будинків: дістали тіло 41 загиблого

У Бородянці окупанти знищили повністю 8 багатоповерхових будинків, 32 будинки пошкоджено частково.
У Бородянці під Києвом рятувальники розібрали всі завали будівель, зруйнованих внаслідок обстрілів і авіаударів російських окупантів.
Про це розповів виконувач обов’язків голови Бородянської селищної ради Георгій Єрко, інформує "Суспільне".
За його словами, у місті було знищено повністю 8 багатоповерхових будинків, 32 будинки пошкоджено частково.
"На території нашої громади знищено приватні будинки — близько 500 будинків знищено повністю. Частково зруйновані або зазнали уражень ще близько 450 (приватних. — Ред.) будинків", — зазначив Єрко.
Рятувальники знайшли під завалами тіла 41 людини.
"Тих людей, які були розстріляні, їхні рідні й близькі поховали на подвір'ї або на городі. Частину людей ще встигли поховати на цвинтарі, то я думаю, це близько сотні чоловік", — сказав чиновник.
Єрко додав, що під час окупації росіяни не дозволяли поховати загиблих і навіть забрати тіла упродовж 10-15 днів. У разі непокори загарбники могли розстріляти людей.
Нагадаємо, що президент Євроради Шарль Мішель відвідав зруйновану Бородянку.
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