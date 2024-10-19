Категория
Киев
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Утром в Киевской области раздаются взрывы

Утром в Киевской области раздаются взрывы

Взрыв. / Фото: Associated Press

Есть угроза "Шахедов".

Утром 19 октября в Киевской области прогремели взрывы. В регионе работает воздушная оборона.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации.

"Воздушная тревога продолжается. Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО", — говорится в сообщении.

В Киевской области тревога продолжается с 01:27. В настоящее время существует угроза ударов беспилотниками. В частности, мониторинговые чаты информируют о дронах в направлении Василькова и южнее Обухова.

Как сообщалось, сегодня утром в Черкасской области произошли взрывы. ПС предупредили о крылатой ракете.

Читайте также:

Новый Patriot уже в Украине! Кто предоставил ПВО?

Новый Patriot уже в Украине! Кто предоставил ПВО?

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация