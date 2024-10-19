В пригороде Киева раздались взрывы – мониторинговые каналы

Позаботьтесь о собственной безопасности.
В ночь на 19 октября 2024 года в пригороде Киева раздались взрывы.
Об этом сообщает мониторинговые каналы.
При этом воздушную тревогу в столице Украины поначалу не объявляли.
Однако позже, таки объявили.
Причиной тому стало движение вражеских беспилотников.
В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что движение вражеских дронов продолжается.
1. БпЛА в Сумской области заходят на Полтавщину юго-западным курсом;
2. БпЛА на севере Полтавщины направляются на запад;
3. БпЛА на востоке Черкасской области в западном направлении;
4. Группы БпЛА на востоке Киевской области в западном направлении (ориентировочный вектор движения Васильков).
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