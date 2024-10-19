В пригороде Киева раздались взрывы – мониторинговые каналы

В ночь на 19 октября 2024 года в пригороде Киева раздались взрывы.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

При этом воздушную тревогу в столице Украины поначалу не объявляли.

Однако позже, таки объявили.

Причиной тому стало движение вражеских беспилотников.

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В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что движение вражеских дронов продолжается.

1. БпЛА в Сумской области заходят на Полтавщину юго-западным курсом;

2. БпЛА на севере Полтавщины направляются на запад;

3. БпЛА на востоке Черкасской области в западном направлении;

4. Группы БпЛА на востоке Киевской области в западном направлении (ориентировочный вектор движения Васильков).

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