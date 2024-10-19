Обломок попал через окно балкона: в результате ночной атаки на Киев женщина получила серьезное ранение

Ночью враг донимал киевлян.
Стали известны последствия атаки беспилотников на Киев в ночь на 19 октября 2024 года.
Очередная воздушная атака на Киев российских вооруженных сил. Сегодня ночью оккупанты атаковали столицу Украины беспилотными летательными аппаратами. Тактика врага неизменна – БпЛА заходят на город по разным направлениям.
Воздушная тревога в столице длилась более трех с половиной часов. Силы обороны обезвредили все угрожавшие столице российские дроны.
Об этом в сообщении в соцсетях заявил Сергей Попко, начальник КМВА.
В результате ночной атаки ударных БпЛА российской армии на Киев в Днепровском районе поврежден фасад дома.
Молодая женщина получила серьезное ранение нижней конечности.
В Дарницком районе обломками повреждены припаркованные авто. Без пострадавших.
Мэр Киева Виталий Кличко добавил, что Дарницкому району столицы во время вражеской атаки пострадала женщина. Ее госпитализировали и оперируют. Небольшой обломок БпЛА попал в дом женщины через окно балкона.
Других повреждений в многоквартирном доме нет.
"Упорно прошу всех киевлян прислушаться к сигналам оповещения воздушной тревоги и в случае опасности всегда пользоваться укрытиями. Берегите себя!", — подчеркнул Сергей Попко, начальник КМВА.
Как сообщалось, накануне РФ атаковала Украину "Шахедами" и неизвестными БПЛА. Силы ПВО сбили 80 вражеских дронов.
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