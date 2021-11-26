Умер грузинский "авторитет", расстрелянный в Киеве возле суда

Криминальный "авторитет" Ираклий Малания находился в коме в течение 10 дней.

В ночь на 26 ноября скончался в больнице, не приходя в сознание, 42-летний гражданин Грузии Ираклий Малания, на которого совершили вооруженное нападение во дворе возле Киево-Святошинского суда.

Об этом сообщает "Грузия онлайн".

Маланию называют криминальным "авторитетом", его обвиняли в вымогательстве, похищении людей и убийстве, совершенных в составе организованной группы. Нападение на него было устроено во дворе суда, куда он прибыл вместе с другими обвиняемыми.

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Нападавшие выпустили в "авторитета" не менее 10 пуль, вероятнее всего стреляли из пистолетов с глушителями.

По факту нападения украинская полиция задержала гражданина Грузии Георгия Арутинова, а еще двое — Нодар Нишнианидзе и Лаша Сихарулидзе — объявлены в розыск.

Напомним, во Львовской области правоохранители объявили о подозрении жестокой банде. Злоумышленники проникали в дома, людей связывали, избивали, требуя деньги. Пытали так, что двое потерпевших пыток не выдержали и умерли.

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