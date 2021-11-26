Помер грузинський “авторитет”, якого розстріляли в Києві біля суду

Кримінальний “авторитет” Іраклій Маланія перебував у комі протягом 10 днів.
У ніч на 26 листопада помер у лікарні, не приходячи до тями, 42-річний громадянин Грузії Іраклій Маланія, на якого скоїли збройний напад у дворі Біля Києво-Святошинського суду.
Про це повідомляє “Грузія онлайн”.
Маланію називають кримінальним “авторитетом”, його звинувачували у вимаганні, викраденні людей та вбивстві, скоєних в складі організованої групи. Напад на нього було влаштовано у дворі суду, куди він прибув разом з іншими звинуваченими.
Нападники випустили в “авторитета” щонайменше 10 куль, найімовірніше стріляли з пістолетів з глушниками.
За фактом нападу українська поліція затримала громадянина Грузії Георгія Арутінова, а ще двох - Нодара Нішніанідзе і Лаша Сіхарулідзе - оголошено в розшук.
Нагадаємо, на Львівщині правоохоронці оголосили про підозру жорстокій банді. Зловмисники проникали до будинків, людей зв’язували, били, вимагаючи гроші. Катували так, що двоє потерпілих тортур не витримали та померли.
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