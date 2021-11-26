"Пятница – пробки же!" В Киеве вертолет приземлился на парковку ТРЦ и удивил прохожих (видео)

"Пятница – пробки же!" В Киеве вертолет приземлился на парковку ТРЦ и удивил прохожих (видео)

В полиции объяснили, что происходило.

В пятницу, 26 ноября, в Киеве вертолет приземлился на парковку ТРЦ Lavina Mall прямо возле автомобилей. Инцидент удивил прохожих и пользователей соцсетей.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Киев Оперативный".

"Ничего себе! Это что за вертолет такой сел на парковку ТРЦ LavinaMall? Так вообще можно?", "Пятница — пробки же!" — говорится под видео.

В полиции Киева изданию "Сегодня" сообщили, что на вертолете осуществлялась авиаперевозка больного. Об этом поступило сообщение на линию 102.

"На линию 102 поступило сообщение, что в этом месте через 20 минут приземлится вертолет, который перевозит больного человека. Попросили содействия", — объяснили правоохранители.

В полиции не смогли объяснить, кому принадлежит вертолет и почему он приземлился именно возле ТРЦ.

Напомним, что самолет с министром иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассисом на борту, направлявшемся в Китай, неожиданно приземлился в Москве.

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