"Пятница – пробки же!" В Киеве вертолет приземлился на парковку ТРЦ и удивил прохожих (видео)

В полиции объяснили, что происходило.
В пятницу, 26 ноября, в Киеве вертолет приземлился на парковку ТРЦ Lavina Mall прямо возле автомобилей. Инцидент удивил прохожих и пользователей соцсетей.
Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Киев Оперативный".
"Ничего себе! Это что за вертолет такой сел на парковку ТРЦ LavinaMall? Так вообще можно?", "Пятница — пробки же!" — говорится под видео.
В полиции Киева изданию "Сегодня" сообщили, что на вертолете осуществлялась авиаперевозка больного. Об этом поступило сообщение на линию 102.
"На линию 102 поступило сообщение, что в этом месте через 20 минут приземлится вертолет, который перевозит больного человека. Попросили содействия", — объяснили правоохранители.
В полиции не смогли объяснить, кому принадлежит вертолет и почему он приземлился именно возле ТРЦ.
Напомним, что самолет с министром иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассисом на борту, направлявшемся в Китай, неожиданно приземлился в Москве.
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