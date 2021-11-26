В Киеве посреди дороги дотла сгорел Ford Mustang стоимостью более полумиллиона гривен (видео)

Машина вспыхнула прямо на ходу.
В Киеве в пятницу, 26 ноября, посреди дороги дотла сгорел автомобиль Ford Mustang. Происшествие случилось на перекрестке улиц Казимира Малевича и Ивана Федорова.
Соответствующие фото и видео опубликовали в Telegram-канале "Киев Оперативный".
Машина вспыхнула прямо на ходу. На место происшествия прибыли спасатели и потушили пожар. Однако огонь полностью уничтожил автомобиль. В происшествии никто не пострадал.
Судя по видео, в пожаре сгорел Ford Mustang 2015 года. Стоимость такого подержанного автомобиля составляет около 550 тысяч гривен, нового 700-810 тысяч гривен.
Напомним, что в Харькове на окружной дороге 25 ноября грузовик перевернулся посреди дороги и раздавил автомобиль такси, в котором находились три человека. Все они погибли, в том числе и трехлетний ребенок.
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