Категория
Киев
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

В Киеве посреди дороги дотла сгорел Ford Mustang стоимостью более полумиллиона гривен (видео)

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Киеве посреди дороги дотла сгорел Ford Mustang стоимостью более полумиллиона гривен (видео)

Facebook/Киев Оперативный

Машина вспыхнула прямо на ходу.

В Киеве в пятницу, 26 ноября, посреди дороги дотла сгорел автомобиль Ford Mustang. Происшествие случилось на перекрестке улиц Казимира Малевича и Ивана Федорова.

Соответствующие фото и видео опубликовали в Telegram-канале "Киев Оперативный".

Машина вспыхнула прямо на ходу. На место происшествия прибыли спасатели и потушили пожар. Однако огонь полностью уничтожил автомобиль. В происшествии никто не пострадал.

©

Судя по видео, в пожаре сгорел Ford Mustang 2015 года. Стоимость такого подержанного автомобиля составляет около 550 тысяч гривен, нового 700-810 тысяч гривен.

©

Напомним, что в Харькове на окружной дороге 25 ноября грузовик перевернулся посреди дороги и раздавил автомобиль такси, в котором находились три человека. Все они погибли, в том числе и трехлетний ребенок.

В столице загорелась многоэтажка: как необходимо спасаться, когда горит квартира

В столице загорелась многоэтажка: как необходимо спасаться, когда горит квартира

Читайте также:

Следующая публикация