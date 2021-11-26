Вышли под залог в 40 тыс. грн: в Киеве оперативники задержали пятерых женщин за кражи и отпустили

Вышли под залог в 40 тыс. грн: в Киеве оперативники задержали пятерых женщин за кражи и отпустили

Ловкачки пользовались невнимательностью прохожих и в центре Киева воровали у них гаджеты и кошельки.

В Киеве оперативники задержали пятерых женщин за карманные кражи в центральной части города.

Ловкачки пользовались невнимательностью прохожих и воровали у них гаджеты и кошельки. Злоумышленниц удалось задержать. В настоящее время правонарушительницам сообщено о подозрениях. Им грозит до пяти лет тюрьмы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В ходе отработки Шевченковского, Печерского и Голосеевского районов столицы правоохранители обнаружили пять правонарушительниц, которые в общественном транспорте и подземных переходах вытаскивали из карманов и сумок горожан телефоны и кошельки. Сбежать после совершенного им помешали оперативные работники, которые замечали противоправные действия и немедленно останавливали правонарушительниц для проверок.

Во время поверхностных осмотров у злоумышленниц были обнаружены чужие мобильные, кошельки с деньгами и документами. Следственно-оперативные группы районных управлений полиции документировали преступления, а полицейские задерживали злоумышленниц в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Уроженки Закарпатской и Киевской областей, 1965, 1984, 1985, 1991 и 2006 годов рождения, ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

По данным фактам следователи возбудили уголовные производства по ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. В настоящее время при процессуальном руководстве окружных прокуратур следователи сообщили фигуранткам о подозрениях в совершении преступлений.

Задержанным в Печерском районе столицы суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 40 тысяч гривен каждой. Женщины вышли в залог.

Подозреваемой за совершение кражи в Шевченковском районе столицы суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 45 тысяч гривен, другому личному обязательству.

Следователи Голосеевского управления полиции готовят ходатайство в районный суд об избрании фигурантке меры пресечения в виде содержания под стражей.

Полицейские Киева напоминают жителям и гостям столицы, что нужно внимательно следить за своими вещами, особенно в переполненном транспорте, рынках, вокзалах и торговых центрах.

Напомним, в Жмеринке вооруженная ножом женщина пыталась ограбить кассу магазина.