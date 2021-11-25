Умер экс-мер Киева Александр Омельченко

Омельченко было 83 года.
Сегодня, 25 ноября, скончался бывший глава Киева Александр Омельченко.
Об этом сообщил бизнесмен, экс-нардеп и бывший депутат Киевсовета Игорь Лысов.
"Сегодня не стало человека-легенды Александра Омельченко. Выражаю глубокие соболезнования семье и родным по поводу непоправимой потери", — написал он.
18 ноября стало известно, что у Омельченко обнаружили коронавирус и госпитализировали в больницу.
Александр Омельченко возглавлял КГГА с 8 августа 1996-го по 20 апреля 2006 года. Был мэром столицы с 30 мая 1999-го по 14 апреля 2006 года.
Ранее сообщалось, что 24 августа скончался экс-нардеп и бывший глава КГГА Владимир Бондаренко.