Умер экс-мер Киева Александр Омельченко

Омельченко было 83 года.

Сегодня, 25 ноября, скончался бывший глава Киева Александр Омельченко.

Об этом сообщил бизнесмен, экс-нардеп и бывший депутат Киевсовета Игорь Лысов.

"Сегодня не стало человека-легенды Александра Омельченко. Выражаю глубокие соболезнования семье и родным по поводу непоправимой потери", — написал он.

18 ноября стало известно, что у Омельченко обнаружили коронавирус и госпитализировали в больницу.

Александр Омельченко возглавлял КГГА с 8 августа 1996-го по 20 апреля 2006 года. Был мэром столицы с 30 мая 1999-го по 14 апреля 2006 года.