Дожди и небольшое потепление: какими будут выходные, 27-28 ноября, в Киеве

Дожди и небольшое потепление: какими будут выходные, 27-28 ноября, в Киеве

Морозы и снег не прогнозируются.

Погода в Киеве в ближайшие выходные будет дождливой. Синоптики прогнозируют, что дождь будет идти весь день и всю ночь в субботу. Однако воздух прогреется до +8 градусов.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Ожидается небольшое потепление с пятницы, 26 ноября. Так, температура воздуха днем будет +6 +8 градусов, ночью от 0 до +5 градусов. Ветер юго-западного направления 7-12 м/с.

Согласно прогнозу, дожди в Киеве продлятся до понедельника, 29 ноября. Снега и морозов пока не будет.

Напомним, что погода в Украине в декабре 2021 года будет близка к климатической норме. Так, средняя месячная температура будет колебаться от -4 до +3 градусов, что близко к норме. В пределах нормы будет в декабре и количество осадков: 33-78 мм, в горных районах местами 81-105 мм.

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