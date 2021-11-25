Под Киевом автомобиль Hyundai Sonata вылетел с дороги и опрокинулся: фото

В результате ДТП водитель Hyundai Sonata был травмирован, а сам автомобиль получил серьезные механические повреждения.
Серьезная авария произошла 25 ноября между Киевом и Коцюбинским.
На повороте с улицы Пономарева в лес вылетел автомобиль Hyundai Sonata и опрокинулся.
Об этом сообщил "Киев Оперативный".
В результате ДТП водитель Hyundai Sonata был травмирован, а сам автомобиль получил серьезные механические повреждения. Об этом сообщил Obozrevatel со ссылкой на свои источники.
"Предварительно было установлено, что водитель Hyundai не справился с управлением, съехал с дороги в лесополосу, в результате чего автомобиль опрокинулся. Пострадавшего с многочисленными травмами госпитализировали в Киевскую городскую клиническую больницу №17", – рассказал собеседник издания.
Обстоятельства и причины аварии установит полиция.
Напомним, в Киеве пьяный водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением, выехал на встречную полосу и там протаранил три автомобиля: Honda, Kia и Ford. Трех человек госпитализировали с травмами.
Читайте также:
- Горячие линии Минздрава по коронавирусу: куда обращаться украинцам
- Черная пятница (Black Friday) 2021 в Украине и мире: когда начнется, какие скидки
- Как оформить "Карту киевлянина": экономия на проезде после резкого удорожания и другие ее привилегии
- В Киеве конфискуют авто злостных нарушителей ПДД: кто попадает в список и как потом забрать автомобиль
- В Сети показали заброшенный парк "Нивки" в Киеве: "Шаурма" и руины