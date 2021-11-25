Под Киевом автомобиль Hyundai Sonata вылетел с дороги и опрокинулся: фото

Под Киевом автомобиль Hyundai Sonata вылетел с дороги и опрокинулся: фото

В результате ДТП водитель Hyundai Sonata был травмирован, а сам автомобиль получил серьезные механические повреждения.

Серьезная авария произошла 25 ноября между Киевом и Коцюбинским.

На повороте с улицы Пономарева в лес вылетел автомобиль Hyundai Sonata и опрокинулся.

Об этом сообщил "Киев Оперативный".

В результате ДТП водитель Hyundai Sonata был травмирован, а сам автомобиль получил серьезные механические повреждения. Об этом сообщил Obozrevatel со ссылкой на свои источники.

"Предварительно было установлено, что водитель Hyundai не справился с управлением, съехал с дороги в лесополосу, в результате чего автомобиль опрокинулся. Пострадавшего с многочисленными травмами госпитализировали в Киевскую городскую клиническую больницу №17", – рассказал собеседник издания.

Обстоятельства и причины аварии установит полиция.

Напомним, в Киеве пьяный водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением, выехал на встречную полосу и там протаранил три автомобиля: Honda, Kia и Ford. Трех человек госпитализировали с травмами.

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