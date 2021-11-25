Под Киевом во время спора отец ударил сына топором по голове: фото

Под Киевом во время спора отец ударил сына топором по голове: фото

Медики госпитализировали 26-летнего пострадавшего в Броварскую больницу.

Под Киевом во время спора отец ударил сына топором по голове.

Событие произошло 23 ноября в селе Шевченково Броварского района около 22 часов.

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Об этом сообщает полиция Киевской области.

В доме находилась мать, которая и вызвала скорую помощь. Медики госпитализировали 26-летнего пострадавшего в Броварскую больницу.

На месте происшествия работали группа по реагированию патрульной полиции и следственно-оперативная группа Броварского районного управления полиции.

"Как выяснилось, в доме проживают разведенные пожилые супруги вместе с сыном. Периодически между мужчинами возникали конфликты. В тот вечер между родными тоже возникла ссора, и в разгаре эмоций 61-летний отец схватил топор и нанес сыну удар по голове", — сообщили в полиции.

Полицейские задержали злоумышленника в соответствии со ст. 208 УПК Украины.

Следователи под процессуальным руководством Броварской окружной прокуратуры Киевской области сообщили мужчине о подозрении по ч.1 ст. 121 (Преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

За совершенное отцу грозит лишение свободы сроком от пяти до восьми лет.

Меру пресечения изберет суд.

Напомним, под Киевом экс-владелец фермерского хозяйства во время ссоры убил подчиненного. Кроме того, мужчина отобрал паспорт у другого рабочего предприятия и нанес тяжкие телесные повреждения еще одному потерпевшему.

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