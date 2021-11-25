Улучшились почти все COVID-показатели: когда Киев выйдет из "красной" зоны

Улучшились почти все COVID-показатели: когда Киев выйдет из "красной" зоны

Столица находится в "красной" зоне уже 22 дня.

В Киеве улучшились все COVID-показатели, кроме одного – смертности, которая остается по-прежнему высокой. Несмотря на это, делать прогнозы по выходу столицы из "красной" зоны очень рано.

Об этом изданию "Сегодня" рассказал глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По его словам, в Киеве наблюдается явное улучшение ситуации с нагрузками на медицинскую систему, заполненности больниц и реанимационных коек.

Рубан напомнил, что решение об ослаблении карантинных ограничений в Украине принимается Кабинетом Министров и государственной комиссией. В настоящее время мобильные бригады продолжают проводить проверки в Киеве. Они работают днем и ночью, а контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий не уменьшается.

"Контроль будет продолжаться. Более того, согласно постановлению Кабмина, будут ужесточены требования к работе ТРЦ и в желтой зоне карантина. Они также будут работать с контрольными сертификатами о вакцинации, как и в красной зоне. Послаблений для них пока не будет", — сказал Рубан.

Отметим, что по состоянию на утро 25 ноября в Киеве зафиксировано 1688 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 55 случаев меньше, чем 24 ноября (1743 случая коронавируса).

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