В Киеве приспустили главный флаг – что произошло

Флаг будет оставаться приспущенным до стабилизации погодных условий

В Киеве из-за непогоды временно приспустили главный флаг Украины.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Киевской городской государственной администрации.

По прогнозам Украинского гидрометцентра, в столице ожидаются сильные порывы ветра до 15-20 м/с.

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По информации КО "Киевзеленстрой", флаг будет оставаться приспущенным к стабилизации погодных условий.

В КГГА добавили, что флагшток в Киеве высотой почти 90 метров и весом 32 тонны держит флаг размером 16 на 24 метра.

Напомним, что в пятницу, 1 ноября, в Украине будет сильная непогода. Синоптики объявили штормовое предупреждение.