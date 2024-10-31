Россияне атаковали беспилотниками Киевскую область: какие последствия

Ночью против 31 сентября армия РФ атаковала Киевскую область ударными беспилотниками. Сработало ПВО, но произошло падение обломков.

Об этом сообщил руководитель Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

По его словам, во время атаки дронов попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не произошло. Впрочем, в одном из районов обломки сбитого вражеского дрона обнаружены на открытой территории городка для ВПЛ.

Все вражеские цели, летевшие на Киевщину, были уничтожены. Пострадавших у населения нет.

Как сообщалось, этой ночью РФ снова ударила по Киеву "Шахедами". В результате атаки ударных дронов зафиксировано падение обломков в Подольском районе.

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