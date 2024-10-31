РФ снова ударила по Киеву "Шахедами": какие последствия

Ночью 31 октября военные РФ ударили по Киеву беспилотниками. В результате атаки ударных дронов зафиксировано падение обломков в Подольском районе.

Об этом сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

В результате падения обломков возник пожар на открытой местности. Она была оперативно ликвидирована. Также повреждены окна в двух двухэтажных жилых домах и одном административном здании. Кроме того, есть информация о повреждении высоковольтной линии электропередачи. Попко подчеркнул, что информация о пострадавших не поступала.

Отмечается, что это уже 20-я воздушная атака на Киев в течение октября. Беспилотники заходили волнами и по разным направлениям.

Воздушная тревога в столице в течение ночи объявлялась дважды и суммарно продолжалась 2,5 часа. Силами ПВО все угрожавшие Киеву российские дроны были обезврежены.

"В плане воздушных атак врага для Киева этот месяц был напряженным — 20 полноценных ударов дронами с воздуха. За 31 день только один-единственный день в столице не объявляли тревогу", — подчеркнул глава КМВА.

Напомним, представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов сообщил, что россияне каждую ночь атакуют Киев БпЛА. По его словам, дроны заходят в Киев на малых высотах и с разных сторон, а также быстро меняют маршрут.

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