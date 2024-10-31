У Києві приспустили головний прапор – що сталося 

Прапор буде залишатися приспущеним до стабілізації погодних умов

У Києві через негоду тимчасово приспустили головний прапор України.

Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі Київської міської державної адміністрації.

За прогнозами Українського гідрометцентру, у столиці очікуються сильні пориви вітру до 15-20 м/с.

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За інформацією КО "Київзеленбуд", прапор буде залишатися приспущеним до стабілізації погодних умов.

У КМДА додали, що флагшток у Києві заввишки майже 90 метрів і вагою 32 тонни тримає прапор розміром 16 на 24 метри.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 1 листопада, в Україні буде сильна негода. Синоптики оголосили штормове попередження.