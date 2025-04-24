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- Киев
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Россияне атаковали Киев: где упали обломки (обновлено)
Враг не останавливается в своих "мирных инициативах".
В ночь на 24 апреля 2025 года россияне атаковали Киев целым арсеналом враждебных средств - и ракетами, и беспилотниками.
О последствиях атаки сообщают представители местных властей.
Вызов медиков в Голосеевский, Соломенский, Святошинский и Шевченковский районы.
В Голосеевском районе зафиксировано падение обломков.
Зафиксировано также падение обломков в Шевченковском районе, Святошинском и по одному адресу в Голосеевском.
В Святошинском районе предварительно возгорание жилого дома, в Голосеевском горят авто.
В Шевченковском районе зафиксирован заем нежилых помещений.
В Святошинском районе в результате падения обломков произошло возгорание автомобилей.
Еще по одному адресу в Святошинском районе зафиксировано возгорание дома.
В Шевченковском районе вследствие падения обломков произошло возгорание гаражей. Все службы направляются на места вызовов.
Напомним, что ранее россияне подняли у неба несколько Ту-95МС : назван час подлета возможных ракет.