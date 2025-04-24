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- Київ
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Росіяни атакували Київ: де впали уламки (оновлено)
Враг не зупиняється у своїх “мирних ініціативах”.
У ніч проти 24 квітня 2025 року росіяни атакували Київ цілим арсеналом ворожих засобів - і ракетами, і безпілотниками.
Про наслідки атаки повідомляють представники місцевої влади.
Виклик медиків у Голосіївський, Солом'янський, Святошинський та Шевченківський райони.
У Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків.
Зафіксовано також падіння уламків у Шевченківському районі, Святошинському та ще за однією адресою у Голосіївському.
У Святошинському районі попередньо загоряння житлового будинку, у Голосіївському горять авто.
У Шевченківському районі зафіксовано позику нежитлових приміщень.
У Святошинському районі внаслідок падіння уламків сталося загоряння автомобілів.
Ще за однією адресою у Святошинському районі зафіксовано займання будинку.
У Шевченківському районі внаслідок падіння уламків сталося загоряння гаражів. Всі служби прямують на місця викликів. Перебувайте в укриттях!
Нагадаємо, що раніше росіяни підняли біля неба кілька Ту-95МС : названо годину підльоту можливих ракет.