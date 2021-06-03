Украинцам поступают опасные письма: полиция предупреждает об угрозе

Опасная рассылка приходит от имени патрульной полиции. Правоохранители предупреждают, что это кибератака.

Украинцам начали поступать письма от якобы правоохранительных органов с требованием предоставить персональную информацию, в противном случае, получателю выпишут штраф. Но в патрульной полиции Украины заявили, что не совершали подобных рассылок и отмечают, что это была атака киберзлоумышленников. Поэтому украинцев просят быть бдительными, ведь эти письма содержат вирусные файлы.

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"Сегодня утром якобы с электронной почты управления патрульной полиции в г. Киева kyiv2@patrol.police.gov.ua различным государственным органам и частным компаниям поступали письма от имени начальника Департамента патрульной полиции с контекстом: на вас заведено уголовное дело, срочно предоставьте информацию, иначе вам будет выписан штраф. Информируем, что никаких подобных писем Департамент патрульной полиции и управления патрульной полиции в городах не присылали. Это — атака киберзлоумышленников", — отметили в патрульной полиции Украины.



Также правоохранители предупреждают, что электронные письма с похожим содержанием (о неуплаченных налогах, уголовных дела и т.п.) могут поступать и якобы от других госучреждений.

Такая рассылка опасна, так как письма содержат приложения, открыв которые, происходит загрузка вирусного файла, которого заражает компьютер.



Полиция просит быть украинцев бдительными:

следуйте интернет-гигиене и ни в коем случае не открывайте любые архивы и файлы с паролем, поступающие на вашу электронную почту;

следите за установленным и обновленным антивирусным программным обеспечением.

обращайте внимание на электронный адрес отправителя письма и проверяйте его достоверность, поскольку спам-сообщения отправляются из неофициальных почт.

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