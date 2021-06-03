Судью из Броваров отправили за решетку и конфисковали имущество за взятку: детали

Также у судьи конфискуют автомобиль и земельный участок.

Судью Броварского горрайонного суда Киевской области признали виновной в получении взятки и приговорили к шести годам лишения свободы. Обвинительный приговор 3 июня 2021 года объявил Высший антикоррупционный суд.

Об этом информируют в САП.

Прокуроры САП установили, что судья получила 1000 Евро взятки за принятие решения о возврате изъятого имущества в рамках дела об административном правонарушении. Коллегия судей взвесив доказательства, предоставленные прокурором, признала судью виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Ей назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией принадлежащего ей автомобиля и земельного участка и лишением права занимать должности, связанные с осуществлением правосудия, сроком на 3 года.

Приговор Высшего антикоррупционного суда может быть обжалован в течение 30 дней с момента его провозглашения.

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