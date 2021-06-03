В Киеве заработали 17 пунктов вакцинации для педагогов: адреса

Пункты находятся во всех районах столицы. Прививки работников образовательных учреждений будут проводить вакциной Pfizer.

В каждом районе Киева определили учебное заведение, на базе которого создан центр вакцинации.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

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"В каждом районе определены учебные заведения, где проводят вакцинацию. Специалисты наладили процесс вакцинации в центрах. Прививочные бригады уже начали проводить прививки", — рассказал Николай Поворозник.

По его словам, работников образовательных учреждений предварительно приглашают на вакцинацию.

"Для того, чтобы вакцинировать работников образовательного коллектива, руководителю учреждения необходимо представить данные о желающих привиться в районный отдел образования. После этого их телефону пригласят на конкретный день на вакцинацию", — отметил Николай Поворозник.

Фото: Коронавирус_инфо

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