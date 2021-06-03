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В Киеве заработали 17 пунктов вакцинации для педагогов: адреса

В Киеве заработали 17 пунктов вакцинации для педагогов: адреса

Associated Press

Пункты находятся во всех районах столицы. Прививки работников образовательных учреждений будут проводить вакциной Pfizer.

В каждом районе Киева определили учебное заведение, на базе которого создан центр вакцинации.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

"В каждом районе определены учебные заведения, где проводят вакцинацию. Специалисты наладили процесс вакцинации в центрах. Прививочные бригады уже начали проводить прививки", — рассказал Николай Поворозник.

По его словам, работников образовательных учреждений предварительно приглашают на вакцинацию.

"Для того, чтобы вакцинировать работников образовательного коллектива, руководителю учреждения необходимо представить данные о желающих привиться в районный отдел образования. После этого их телефону пригласят на конкретный день на вакцинацию", — отметил Николай Поворозник.

Фото: Коронавирус_инфо / ©
Фото: Коронавирус_инфо

Напомним, как записаться на прививку против COVID-19 гражданам Украины с временно оккупированных территорий. Украинцы не должны проходить самоизоляцию или обсервацию.

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