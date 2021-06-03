В Киеве мужчина набросился с ножами на 67-летнего отца: фото

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

В Киеве мужчина набросился с ножами на 67-летнего отца.

Во время конфликта молодой человек схватился за ножи и начал бить ими родственника.

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Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Сейчас 67-летний мужчина находится в больнице с травмами глаза и рук. Правоохранители задержали злоумышленника сразу после содеянного.

В полицию Киева по спецлинии 102 обратилась женщина с сообщением о том, что в квартире дома на проспекте Валерия Лобановского ранили ее знакомого. На вызов немедленно выехали скорая медицинская помощь, патрульные и следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.

По словам старшего следователя Голосеевского управления полиции Владимира Темченко, на момент приезда профильных служб в квартире находился травмированный мужчина и его сын.

"Врачи оказали медицинскую помощь пострадавшему и госпитализировали его с травмами глаза и рук. Для установления обстоятельств происшествия мы провели необходимые следственные действия и выяснили, что между родственниками внезапно возник конфликт. Мужчина начал кричать на отца, он его убьет, побежал на кухню за ножами и начал бить ими мужчину. После совершенного сын позвонил знакомой и рассказал, что отец весь в крови и не выходит из комнаты", — рассказал Темченко.

Во время неотложного обыска следователи обнаружили и изъяли вещественные доказательства, среди которых была таблетка неизвестного происхождения. В рамках уголовного производства правоохранители направят ее на экспертизу для проверки на содержание наркотических веществ.

"Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это — ранее не судимый иностранец, 1985 года рождения", — добавил капитан полиции Владимир Темченко.

Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (Оконченное покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители обратились в районный суд с ходатайством об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей.

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве мужчина ножом ранил родственника. Конфликт между мужчинами возник из-за денег за оплату коммунальных услуг дома, в котором они совместно проживают. В результате одного из оппонентов госпитализировали в больницу с ножевым ранением, а злоумышленнику суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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