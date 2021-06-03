В Киеве на выходных изменили организацию вакцинации записанных в очередь в "Дії": кто получит прививки

Речь идет о вакцинации жителей города, которая проходит в Международном выставочном центре.

В Киеве 5 и 6 июня вакцинацию записанных в "Дії" киевлян организуют иначе, чтобы минимизировать очереди.

В минувшие выходные желающих привиться от COVID-19 среди зарегистрированных в мобильном приложении "Дія" оказалось больше, чем тех, кто предоставил предварительное согласие во время приглашения.

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Об этом говорится в сообщении КГГА в Telegram.

В эти выходные организуют два потока:

первый — для тех, кому позвонили и пригласили на конкретное время;

второй — для тех, кто также записан в "Дії", но такого приглашения пока не получил. Такие граждане могут или дождаться вызова, или вакцинироваться в порядке живой очереди.

Приглашенные должны показать смс-сообщение с датой, временем и номером вакцинальной бригады. В случае опоздания у них остается возможность вакцинироваться в порядке живой очереди.

Центр вакцинации 5 и 6 июня будет открыт с 10:00 до 17:30 по адресу: проспект Броварской, 15 (корпус 4, вход 4-А).

Напомним, в Украине из более 500 "ковидных" больниц половина закроется в течение июня. Стационары сокращают из-за снижения заболеваемости COVID-19.

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