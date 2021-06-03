Українцям надходять небезпечні листи: поліція попереджає про загрозу

Небезпечна розсилка приходить від імені патрульної поліції. Правоохоронці попереджають, що це кібератака.

Українцям почали надходити листи від нібито правоохоронних органів з вимогою надати персональну інформацію, у іншому випадку, на отримувача випишуть штраф. Утім у Патрульній поліції України заявили, що не робили подібних розсилок і зазначають, що це була атака кіберзловмисників. Тож українців просять бути пильними, адже ці листи містять вірусні файли.

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"Сьогодні зранку нібито з електронної пошти управління патрульної поліції у м. Києві kyiv2@patrol.police.gov.ua різним державним органам та приватним компаніям надходили листи від імені начальника Департаменту патрульної поліції з контекстом: на вас заведена кримінальна справа, терміново надайте інформацію, інакше вам буде виписано штраф. Інформуємо, що жодних подібних листів Департамент патрульної поліції та управління патрульної поліції у містах не надсилали. Це — атака кіберзловмисників", - наголосили у Патрульній поліції України.



Також правоохоронці застерігають, що електронні листи зі схожим змістом (про несплачені податки, кримінальні справи тощо) можуть надходити й нібито від інших держустанов.

Така розсилка небезпечна, тому що листи містять додатки, відкривши які, відбувається завантаження вірусного файлу, який заражає комп'ютер.



Поліція просить бути українців пильними:

дотримуйтесь інтернет-гігієни та в жодному разі не відкривайте будь-які запаролені архіви та файли, що надходять на вашу електронну пошту;

стежте за встановленим та оновленим антивірусним програмним забезпеченням.

звертайте увагу на електронну адресу відправника листа та перевіряйте її достовірність, оскільки спам-повідомлення відправляються з неофіційних пошт.

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