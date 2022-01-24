Трое погибших: под Киевом произошло масштабное ДТП (фото)

Возможно усложнение движения в направлении Киева.

На трассе Киев-Одесса вблизи села Калиновка произошло ДТП с участием Daewoo Lanos и фуры. По предварительной информации, погибли три человека.

Об этом 24 января сообщила патрульная полиция Киевской области и Telegram-канал dtp.kiev.ua.

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На фото с места аварии видно, что легковушка влетела под припаркованный грузовик. На место аварии приехали спасатели и медики. Обстоятельства происшествия выясняются. Возможно усложнение движения в направлении Киева.

Напомним, что в Харькове в Холодногорском районе в автомобиле прохожий обнаружил тело мужчины со следами насильственной смерти в автомобиле. Погибшего искали почти неделю.

Полиция Киева / Facebook

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