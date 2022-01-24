Троє загиблих: під Києвом сталася масштабна ДТП (фото)

Можливе ускладнення руху в напрямку міста Київ.
На трасі Київ-Одеса поблизу села Калинівка сталася ДТП за участі Daewoo Lanos і фури. За попередньою інформацією, загинули три людини.
Про це 24 січня повідомила патрульна поліція Київської області та Telegram-канал dtp.kiev.ua.
На фото з місця аварії видно, що легковик влетів під припарковану вантажівку. На місце аварії приїхали рятувальники та медики. Обставини події з'ясовуються. Можливе ускладнення руху в напрямку міста Київ.
Нагадаємо, що у Харкові у Холодногірському районі у авто перехожий виявив тіло чоловіка зі слідами насильницької смерті у авто. Загиблого шукали майже тиждень.
Читайте також: