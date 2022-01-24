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Троє загиблих: під Києвом сталася масштабна ДТП (фото)

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Троє загиблих: під Києвом сталася масштабна ДТП (фото)

Поліція Києва / Facebook

Можливе ускладнення руху в напрямку міста Київ.

На трасі Київ-Одеса поблизу села Калинівка сталася ДТП за участі Daewoo Lanos і фури. За попередньою  інформацією, загинули три людини.

Про це 24 січня повідомила патрульна поліція Київської області та Telegram-канал dtp.kiev.ua.

На фото з місця аварії видно, що легковик влетів під припарковану вантажівку. На місце аварії приїхали рятувальники та медики. Обставини події з'ясовуються. Можливе ускладнення руху в напрямку міста Київ.

Нагадаємо, що у Харкові у Холодногірському районі у авто перехожий виявив тіло чоловіка зі слідами насильницької смерті у авто. Загиблого шукали майже тиждень.

© Поліція Києва / Facebook
Поліція Києва / Facebook

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