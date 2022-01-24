В Киеве произошел смертельный пожар в 16-этажке: соседи пытались спасти мужчину (фото)

В Киеве произошел смертельный пожар в 16-этажке: соседи пытались спасти мужчину (фото)

Соседи пытались разбудить мужчину в горящей квартире.

В Киеве на проспекте Героев Сталинграда, 60 в Оболонском районе вспыхнул огонь в 16-этажке. В пожаре погиб 47-летний мужчина.

Об этом 24 января сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве.

Квартира вспыхнула на 12-м этаже. Вызов о пожаре спасатели получили в 00:38. В ходе тушения они обнаружили тело мужчины без признаков жизни и передали его медикам, констатировавшим смерть.

По словам очевидцев происшествия, до приезда спасателей соседи начали стучать в дверь квартиры, откуда шел дым, но никто не открывал. Причину возгорания установит следствие.

Напомним, что в Днепре на проспекте Александра Поля загорелся центральный офис сети продуктовых супермаркетов "АТБ-Маркет". Огнем были охвачены семь этажей здания.

magnolia-tv

В Днепре горит центральный офис АТБ

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